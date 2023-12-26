التموين: إضافة المواليد على البطاقات لأبناء تكافل وكرامة وأسر الشهداء

كتب مدحت وهبة ورباب الجالى

أكد الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد إضافة مواليد على البطاقات التموينة حاليا إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعى وأسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية لافتا إلى أن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي4.3 شهر، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل لافتا إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم كما أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، واذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الإحتياطي نحو 2.3 شهر.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية ،وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات " السويس والأقصر " على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدي 4.5 مليار جنيه ،في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام ، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.