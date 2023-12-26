اليوم السابع
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البيت الأبيض: اجتماع بواشنطن لوزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى حول حرب غزة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:57 م
البيت الأبيض: اجتماع بواشنطن لوزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى حول حرب غزة البيت الأبيض
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن البيت الأبيض قبل قليل، عن عقد اجتماع فى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، لوزير الشئون الاستراتيجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مع وزير الخارجية أنتونى بلينكن، ومستشار الأمن القومى الأمريكيين، وذلك لمناقشة الحرب فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. 
 
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 
وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.






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