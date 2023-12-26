البرلمان العربي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، حول التحضير للجلسة الخاصة بـ "نصرة فلسطين وغزة"، التي من المقرر أن تعقدها لجنة فلسطين بالبرلمان، غدا الأربعاء.

ووصف البيان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بأنه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين".