اليوم السابع
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البرلمان العربي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:15 م
البرلمان العربي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية البرلمان العربى
أحمد علوى

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أكد البرلمان العربي دعمه التام للشعب الفلسطيني، مؤكدا مواصلة جهوده على جميع المستويات وفي جميع المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
 
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، حول التحضير للجلسة الخاصة بـ "نصرة فلسطين وغزة"، التي من المقرر أن تعقدها لجنة فلسطين بالبرلمان، غدا الأربعاء.
 
ووصف البيان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بأنه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين".
 
ومن المقرر، أن يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة، الخميس المقبل، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بمشاركة عربية ودولية لبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.






البرلمان العربى

غزة

القدس

الاحتلال



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