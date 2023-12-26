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أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، ما مجموعه 43 شخصًا، بعرض ساحل مدينة المحمدية المغربية، أثناء محاولتهم الهجرة غير المشروعة، وهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 17 امرأة و4 أطفال ورضيعان.