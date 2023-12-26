وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية المغربية، قبل نقلهم إلى ميناء مدينة الدار البيضاء وتسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة، بهدف القيام بالإجراءات الإدارية المقررة.