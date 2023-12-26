استمرار طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 18 جنيها

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم :
-الطماطم بـ 10.5جنيه.
-البطاطس بـ 18 جنيها
-البصل بـ 18جنيها.
-الجزر بـ 12جنيه.
-بطاطا بـ10 جنيهات
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
-الليمون بـ17 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 20 جنيها
-جوافة بـ 20 جنيها.
يوسفي بلدى 13.5 جنيه
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
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