ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم تريلا فى قنا إلى 3 وإصابة 25

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى حادث تصادم سيارة تريلا وسيارتين آخرين، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا.

وأسفر الحادث عن مصرع ميسرة صبرى محمد، و2 آخرين مجهولى الهوية، وإصابة كلا من صفاء مصطفى منصور، 22 عامًا، وروان أحمد السيد، 11 عامًا، ويحى منصور عبدالرحيم، 11 عامًا، وأيمن ناصر عباس، 32 عامًا، وهبة نصر الدين، 21 عامًا، وقمر فراج دياب، 21 عامًا، وهالة صافى عبدالصبور، 21 عامًا، وإنجى هشام عبدالستار، 25 عامًا، ويوسف محمد يوسف، 23 عامًا، وبغدادى قاسم محمد، 65 عامًا، ومحمد أحمد عبدالمنعم، 18 عامًا، وحمام أبو ألفتوح، 47 عامًا، ومحمود ميسرة صبري، 10 شهور، وإسلام أحمد أبوالوفا، 29 عامًا، ومحمود محمد محمود، 52 عامًا، وهيام ممدوح عباس، 20 عامًا، ومحمود رمضان حسن، 30 عامًا، ومشيرة محمد جاد، 35 عامًا، ويوسف مسعود حسن، 23 عامًا، وجوليا إيهاب ثروت، 17 عامًا، ومحمود عبدالغني، 27 عامًا، وحمام الشريف محمد، 40 عامًا، وأحمد جاد الرب محمد، 43 عامًا، وساندى أحمد جاد الرب، 6 أعوام، ومحمود أحمد جاد الرب، 4 أعوام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.