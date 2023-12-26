اليوم السابع
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إعلام فلسطيني: أكثر من 60 مفقودا جراء قصف الاحتلال منزلا قرب جامعة الأزهر بغزة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 08:49 م
إعلام فلسطيني: أكثر من 60 مفقودا جراء قصف الاحتلال منزلا قرب جامعة الأزهر بغزة الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن أكثر من 60 مفقودا جراء قصف الاحتلال منزلا من 3 طوابق قرب جامعة الأزهر في مدينة غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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