اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 18 شخصا جراء قصف على مقار تابعة لفصائل مسلحة فى العراق

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 09:12 ص
إصابة 18 شخصا جراء قصف على مقار تابعة لفصائل مسلحة فى العراق عناصر الجيش العراقي- ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية،  إصابة 18 شخصا جراء قصف على مقار تابعة لفصائل مسلحة في العراق.

;وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أكدت إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات انتقامية أمس الإثنين في العراق.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الانتقامية جاءت بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم نفسه، مسلحون، على قاعدة أربيل الجوية، وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان "صلواتي للأمريكيين الشجعان الذين أصيبوا".

وأوضح أوستن أن "القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها جماعات مسلحة".

 







العراق

اخبار العراق

فصائل عراقية

الفصائل العراقية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة