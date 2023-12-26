إصابة 18 شخصا جراء قصف على مقار تابعة لفصائل مسلحة فى العراق

كتب سمير حسنى

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إصابة 18 شخصا جراء قصف على مقار تابعة لفصائل مسلحة في العراق.

;وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أكدت إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات انتقامية أمس الإثنين في العراق.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الانتقامية جاءت بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم نفسه، مسلحون، على قاعدة أربيل الجوية، وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان "صلواتي للأمريكيين الشجعان الذين أصيبوا".

وأوضح أوستن أن "القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها جماعات مسلحة".