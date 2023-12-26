إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بإطلاق عيار نارى على شاب فى القاهرة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإطلاق النار على شاب أثناء تواجده أمام منزله بمنطقة المقطم في القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إحدى المستشفيات بمنطقة المقطم، وصل إليها شاب مصاب 20 سنة، طالب، مقيم بحي الأسمرات، مصابًا برش خرطوش بالذراع اليمنى، وتم القبض على المتهم.

وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينه من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما استدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.