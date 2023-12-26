إحالة المتهم بضرب والده حتى الموت لمعاتبته على عقاب أحفاده للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بالاعتداء على والده بالضرب حتى وفاته، بسبب معاتبته المستمرة له على ضربه لأحفاده، في بولاق الدكرور

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13168 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "م.ح.س" 42 سنة حلاق، وجهت إليه تهمه ضرب والده بأداة حادة "ماسورة"، وذلك على خلفية التحقيقات.

وأفاد أمر الإحالة، أن المتهم في يوم 2023/7/19، ضرب والده المسن وتسبب في إحداث إصابات، وجروح في القدم ويديه اليسري، وتوفي علي آثر تلك الإصابات.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم ووالده، علي إثرها تطورت الي مشاجرة استخدم بها المتهم أداة "ماسورة" وتعدي على والده، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتولت التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.