إحالة المتهمين بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها فى كرداسة للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة 3 متهمين بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها، بطريق المريوطية فى كرداسة إلى المحاكمة الجنائية عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعى وتحريات المباحث.

اعترف 3 عاطلين متهمين بقتل سيدة فى كرداسة، أمام جهات التحقيق أن القتيلة من متعاطى المواد المخدرة، واعتادت شراء الهيروين منهم، حيث أنهم يتاجرون فى المواد المخدرة.

أضاف المتهمون أنهم قرروا قتل المجنى عليها، بعد رفضها سداد قيمة كمية من الهيروين حصلت عليها، فاستدرجوها، ثم أنهوا حياتها خنقا، وتخلصوا من جثتها بمكان العثور عليها، بطريق المريوطية فى كرداسة.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.