اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 03:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أسامة الأزهري: رجل الدين ليس مطلوبا منه أن يكون جزءًا أو طرفًا من السياسة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 10:49 م
أسامة الأزهري: رجل الدين ليس مطلوبا منه أن يكون جزءًا أو طرفًا من السياسة الدكتور أسامة الأزهري
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أنه ليس سياسيًا ولم ولن يعمل بالسياسة في حياته، موضحا أنه درس في الأزهر ليكون عالم يقدم الخير لبلده واحتكاكه بالسياسية أفاده وفتح عينه لإدراك الواقع.
 
وأشار "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن مهمة رجل الدين بين كل السياسين لا أن يكون طرفًا أو جزءًا ولكن يقدم للجميع النصيحة التي تساعدهم على خدمة الوطن بدون غرض ومسئولية وهدف، منوهًا بأن الشأن الديني متشعب وممتدد لكل أمور الحياة ويكون مفتاح الحل للكثير من الأزمات والمشكلات.
 
وأوضح أنه يجلس مع جميع التيارات والمعارضة والأطراف الأخرى، مؤكدا أنه في فترة تعيينه في البرلمان تعامل معه الجميع بصدق وحب، وقدم شعار لنواب البرلمان وهو التنافس من أجل خدمة الوطن.






اسامه الازهري

الدين

رجل الدين

السياسة

المشكلات

الازمات

الشأن الديني




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة