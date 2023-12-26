أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 26-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للمحاصيل الزراعية، وبلتون المالية القابضة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.656 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.51%، والعرب على 11.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.72%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 358.8 مليون جنيه، 237.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 327 مليون جنيه، 249.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23994 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 29000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 10215 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7665 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 6192 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، باعت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية عدد 5.3 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وتنمية للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، عدد 606.5 ألف سهم، 210 ألف سهم، 650 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 1.3 مليون سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد عدد 1.1 مليون سهم، 685 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 100 ألف سهم، 7575 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شراء المساهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 7575 سهم بسعر 2.16 جنيه بقيمة إجمالية 16.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.99% إل 6.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد عدد 7.9 مليون سهم بسعر 0.5 جنيه بقيمة إجمالية 3.952 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 1.1% إلى 2.32%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الجذور لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 19.4 مليون سهم بسعر 0.503 جنيه بقيمة إجمالية 9.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.85% إلى 2.88%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

سيدي كرير

قالت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، إن مجلس الإدارة وافق على الموازنة التشغيلية للشركة للعام المالي 2024، وتضمنت تحقيق إيرادات بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال عام 2024، ومستهدف صافي ربح بعد الضريبة 1.9 مليار جنيه.