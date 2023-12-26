أجواء شتوية على معظم أنحاء المنوفية وسيولة مرورية على الطرق.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من على إحدى الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية، طريق السادات - كفر داود ، لرصد حالة الطقس ، حيث تشهد المحافظة ، طقس مستقر وسيولة مرورية على جميع أنحاء المحافظة.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.