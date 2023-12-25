‫تعرف على توصيات الزراعة لمحصول المانجو خلال ديسمبر

كتبت أسماء نصار

أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم.

2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5- رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والاكاروسات .

6- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

7- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس في باقي الاشجار التي لم يتم دهانها في اكتوبر .

8- جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.