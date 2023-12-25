وسائل إعلام رسمية ببكين تتهم الفلبين بانتهاك الأراضي الصينية

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اتهمت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الإثنين الفلبين بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في منطقة بحر الصين الجنوبي ونشر معلومات كاذبة والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشاكل.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن صحيفة ناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قولها إن الفلبين اعتمدت على الدعم الأمريكي لاستفزاز الصين باستمرار، حيث أن مثل هذا السلوك الخطير للغاية يضر بشكل كبير بالسلام والاستقرار الإقليميين.



وتصاعدت التوترات بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بشأن سلسلة من الخلافات في بحر الصين الجنوبي بما في ذلك اتهامات بأن الصين صدمت سفينة في وقت سابق من هذا الشهر كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية.



يشار إلى أن الصين تطالب بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا بأجزاء منه .. وقد أبطلت محكمة دولية في عام 2016 مطالب الصين في حكم بقضية رفعتها الفلبين وهو ما ترفضه بكين.