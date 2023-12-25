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وزير العدل: 15 بلاغا فقط محل التحقيق أمام النيابات مقدمة قبل 2020

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:06 م
وزير العدل: 15 بلاغا فقط محل التحقيق أمام النيابات مقدمة قبل 2020 المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

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وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

واكد وزير العدل أنه على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية، و (1505) جنحة، وفقط (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.

 







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