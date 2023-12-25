اليوم السابع
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وزير العدل: لم يتبق من الدعاوى المرفوعة بمجلس الدولة سوى 2194 قبل عام 2020

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:41 م
وزير العدل: لم يتبق من الدعاوى المرفوعة بمجلس الدولة سوى 2194 قبل عام 2020 المستشار عمر مروان
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
 
وأكد  خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023،  أنه على صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.
 
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625 دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212 دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020
 
 
 
 






احصائية وزارة العدل

تكريم القضاة المميزين

عدد القضايا فى المحاكم

محاكم الاستئناف

محاكم مجلس الدولة

النيابة العامة

النيابة الإدارية

قضايا الدولة




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