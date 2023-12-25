اليوم السابع
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وزير العدل: رصيد دعاوى الجنح المقيدة قبل عام 2020 "صفر"

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 07:32 م
وزير العدل: رصيد دعاوى الجنح المقيدة قبل عام 2020 "صفر" المستشار عمر مروان
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

 

وأكد وزير العدل أن المتبقي من الدعاوي المدنية أمام المحاكم الابتدائية التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى، وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

 

 







احصائية وزارة العدل

تكريم القضاة المميزين

عدد القضايا فى المحاكم

محاكم الاستئناف

محاكم مجلس الدولة

النيابة العامة

النيابة الإدارية

قضايا الدولة




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