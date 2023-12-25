وزير التعليم العالى: بناء الإنسان أولوية وأحد أهداف الوزارة

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بناء الإنسان هو أحد أهداف الوزارة.

وأكد عاشور، أن هذا الأهتمام يأتى فى إطار مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم .

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن " تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر".

وأشار إلى أن الوزارة تدرس تطعيم المناهج العملية ببعض العلوم الإنسانية، وكذلك العلوم الأدبية ببعض الجوانب العلمية، قائلا:" سوق العمل لا يحتاج كل هذا العدد من خريجي الدراسات الأدبية مثل كليات الآداب والحقوق وغيرها ولابد من تطعيمهم بمهارات آخرى".