اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى: بناء الإنسان أولوية وأحد أهداف الوزارة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 04:41 م
وزير التعليم العالى: بناء الإنسان أولوية وأحد أهداف الوزارة مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بناء الإنسان هو أحد أهداف الوزارة.
 
وأكد عاشور، أن هذا الأهتمام يأتى فى إطار مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم .
 
جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن " تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر".
 
وأشار إلى أن الوزارة تدرس تطعيم المناهج العملية ببعض العلوم الإنسانية، وكذلك العلوم الأدبية ببعض الجوانب العلمية، قائلا:" سوق العمل لا يحتاج كل هذا العدد من خريجي الدراسات الأدبية مثل كليات الآداب والحقوق وغيرها ولابد من تطعيمهم بمهارات آخرى".
 
 
 
 
 

 

 







التعليم العالى

وزير التعليم العالي

مجلس الشيوخ

عاجل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة