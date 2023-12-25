وزارة النقل توضح نسب تنفيذ محطة الصب الجاف بميناء الإسكندرية الكبير.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

كشفت وزارة النقل المصرية، نسب تنفيذ مشروع محطة الصب الجاف بميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تنفيذه بميناء الدخيلة، والجارى تنفيذها ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع: 1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 مليون طن سنويًا.

2- طواجن الطلب المتزايد على التخزين.

3- ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م.

5- عمق المشروع يصل إلى 16م.

6- مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7- سيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م.

8- تقوم شركة أبناء عبد السلام الفقي بتنفيذ المشروع.

9- تم البدء فيه في شهر يناير 2022.

10- ومن المقرر الإنتهاء من المشروع في شهر يونيو 2023.