اليوم السابع
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وزارة النقل تنشئ محطة حاويات جديدة برصيف 100 بميناء الدخيلة.. صور

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 09:00 ص
وزارة النقل تنشئ محطة حاويات جديدة برصيف 100 بميناء الدخيلة.. صور محطة حاويات جديدة برصيف 100 بميناء الدخيلة
كتب سيد الخلفاوى

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تنشئ وزارة النقل محطة حاويات جديدة برصيف 100 بميناء الدخيلة، ضمن مشروعات تطوير الموانئ المصرية، حيث اقترب المشروع من الانتهاء بتكلفة 3.4 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 ملايين طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا.
 
ويتكون المشروع من رصيف بطول 1800 متر بعمق يصل إلى 18 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400 متر.
 
ومن المقرر أن يتم تشغيل محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة من المشغل العالمي هاتشسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالميا MSC ، وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا وفي محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية حيث يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالميا CMA-CGMوفي محطة حاويات ميناء السخنة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالميا و Coscoالخط الملاحي الرابع عالميا وفي محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا وفي محطة حاويات ميناء ابوقير حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPHمع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا وفي محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ ابو ظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا.
 
 
محطة حاويات رصيف 100 (1)
محطة حاويات رصيف 100 

محطة حاويات رصيف 100 (2)
العمل بمحطة حاويات رصيف 100 

محطة حاويات رصيف 100 (3)
إنشاء محطة حاويات رصيف  

محطة حاويات رصيف 100 (4)
محطة الحاويات بميناء الدخيلة

محطة حاويات رصيف 100 (5)
محطة حاويات رصيف 100 

محطة حاويات رصيف 100 (6)
محطة حاويات  ميناء الدخيلة

 







محطة حاويات رصيف 100

ميناء الدخيلة

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تطوير الموانئ



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