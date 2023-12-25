هل يمكن الحصول على لقاح كورونا المعزز مع مصل الأنفلونزا فى نفس الوقت؟

كتبت فاطمة خليل

مع بدء موسم الشتاء تنتشر الأمراض التنفسية مثل: فيروس كورونا والأنفلونزا، ويعد الحصول على اللقاح أمر ضرورى للوقاية، ولكن قد يتساءل البعض هل يمكننى الحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا مع مصل الأنفلونزا في نفس الوقت أم لا؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية.

وتتوافر جرعات معززة من لقاح كورونا في مصر بمراكز المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، كما يمكن الحصول أيضًا على لقاح الأنفلونزا الموسمية المتوفر أيضًا بما يناسب السلالات الجديدة للأنفلونزا.

وبحسب موقع "today" قال الدكتور ويليام ويربل، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الحصول على لقاح الأنفلونزا وكورونا في نفس الوقت لا يسبب أي مشكلة، ولا يتسبب في ظهور أي آثار جانبية خطيرة."

وأوضح أن الآثار الجانبية بعد الحصول على اللقاحين ممكنة ويمكن أن تكون مزعجة لمدة يوم أو يومين فقط".

وبالنسبة لبعض الأشخاص، يعد الحصول على جرعة معززة محدثة من فيروس كورونا أمرًا ضرورياً بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة معينة، مثل مرض السكري أو السمنة أو أمراض الرئة أو القلب أو الكبد أو الكلى، يجب عليهم بالتأكيد الحصول على لقاح كورونا المعزز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في أجهزة المناعة والحوامل هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأعراض كورونا الشديدة ويجب عليهم الحصول على جرعة معززة أيضاً.

هل يجب على الشباب الأصحاء الحصول على الجرعة المحدثة من لقاح كورونا؟

أحدث توصية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية هي أن كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر على الأقل يجب أن يحصل على لقاح محدث لكورونا لحمايته خلال فصلي الخريف والشتاء. ويشمل ذلك الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة الذين تلقوا جرعات لقاح كورونا السابقة.