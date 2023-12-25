نقابة الأطباء تُجدد رفضها لقانون المنشآت المُعد من "الصحة" وتنشر نسخة من المشروع

كتبت آية دعبس

حصلت نقابة أطباء مصر على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية، الذى أعدته وزارة الصحة، ونشرت نسخة منه لإطلاع كافة الأطباء على مواده.

وجددت النقابة رفضها للمشروع، فى بيان، مؤكده أنه يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 و تعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.

وأكدت النقابة علي أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون علي مدار سنة وعدة أشهر بدون إشراك النقابة، أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول، مضيفه: أنه بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.

وأضافت: وقد اشتمل القانون علي رسوم تصل إلي عشرات آلالاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في ماده يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها، هذا ويجتمع مجلس النقابة العامة غدا الثلاثاء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع .