نصائح للطلبة للتغلب على قلة التركيز مع اقتراب امتحانات نصف العام

كتبت فاطمة خليل

نصائح للتغلب على قلة التركيز أثناء فترة الامتحانات اختر مكان جيد للمذاكرة يعد العثور على مكان جيد للمذاكرة والمراجعة أمرًا مهمًا جدًا لإطالة فترة التركيز، تأكد من العثور على مكان مريح به منضدة جيدة الحجم لتوزيع جميع كتبك. ابحث عن مكان يتمتع بدرجة الحرارة المناسبة، وبإضاءة جيدة، ومكان لن يزعجك فيه أحد. أيام قليلة وتبدأ امتحانات نصف العام، ويواجه الطلاب مشكلة فى الحفاظ على تركيزهم لمدة طويلة أثناء المذاكرة، وقد يكون التركيز على موضوع واحد لفترة طويلة أمرًا صعبًا، خاصة فى فترة الامتحانات، بحسب موقع "cumon"، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للتغلب على قلة التركيز يعد العثور على مكان جيد للمذاكرة والمراجعة أمرًا مهمًا جدًا لإطالة فترة التركيز، تأكد من العثور على مكان مريح به منضدة جيدة الحجم لتوزيع جميع كتبك. ابحث عن مكان يتمتع بدرجة الحرارة المناسبة، وبإضاءة جيدة، ومكان لن يزعجك فيه أحد.

النوم الجيد النوم الجيد جيدة أمر في غاية الأهمية أثناء الامتحانات، على الرغم من أنك قد تشعر بالحاجة إلى النوم في الليلة السابقة، إلا أنك ستكون أكثر يقظة وقدرة على تذكر المعلومات بعد نوم مريح لإعادة شحن طاقتك. التركيز على مهمة واحدة عندما تعلم أنه يتعين عليك الجلوس ساكنًا والتركيز على مهمة واحدة لفترة طويلة، فمن السهل أن تجد أسبابًا لتشتيت انتباهك، عندما تدخل قاعة الامتحان أو تجلس للمراجعة كن على علم بكل الأشياء التي قد تسمعها أو قد تشتت انتباهك وتعلم تجاهلها.

إزالة العوامل التى تششت انتباهك ضع هاتفك بعيدًا عن الأنظار حتى لا تشتت انتباهك بمكالمة أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني، تأكد من أن هاتفك في وضع صامت، وأن متصفح الإنترنت الخاص بك مغلق وأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ليست معدة لتنبيهك و لا تعطي لنفسك سببًا إضافيًا لفقد التركيز.

أعمل خطة لا تجلس أمام مجموع المواد التي تحتاج إلى دراستها بهدف "المراجعة"، لأنك سوف تماطل وتثقل عليك المهمة، قم بعمل خطة وفكر في الاختبارات التالية التي ستجريها وتلك التي تحتاج إلى قدر أكبر من العمل وحدد وقتك، اجعل هذا الجدول واقعيًا مع فترات راحة منتظمة.

حدد لنفسك أهدافًا لمدة ساعة، ثم حدد موعدًا لاستراحة مدتها 15 دقيقة للمشي أو تناول مشروب أو الرد على رسالة نصية أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.