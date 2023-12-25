اليوم السابع
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معايير اختيار الأم الكافلة ضمن مسابقة الأم المثالية لعام 2024.. إنفوجراف

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:00 م
معايير اختيار الأم الكافلة ضمن مسابقة الأم المثالية لعام 2024.. إنفوجراف مسابقة الأم المثالية
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تلقى طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2024، من خلال مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تحرص الوزارة على تنظيم مسابقة الأم المثالية سنويا في إطار إعلاء قيمة الأم وتكريم الأمهات أصحاب قصص الكفاح، ومن ضمن المكرمات في مسابقة 2024 الأم الكافلة.
 
والأم الكافلة، هي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" فى منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التى لم يسبق لها الزواج "الآنسة" أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة.
 
ويشترط أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعى، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.
 
انفو جراف (1)
انفو جراف (1)

انفو جراف (2)
انفو جراف (2)
 






وزارة التضامن

مسابقة الام المثالية

مسابقة الام المثالية 2024

معايير اختيار الأم الكافلة لمسابقة الأم المثالية

شروط اختيار الأم المثالية 2024

الأم الكافلة بمسابقة الأم المثالية



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