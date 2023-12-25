مراسلة القاهرة الإخبارية: طائرة مساعدات أردنية تحلق فى غزة لمساعدة النازحين

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن طائرة مساعدات أردنية سابعة تحلق في سماء غزة لمساعدة النازحين في حي الزيتون.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، إن المساعدات تقدم لبعض النازحين المتواجدين في إحدى أقدم كنائس العالم المتواجدة في حي الزيتون شمال القطاع، وكان هناك توجيهات ملكية بالأمس تابعة لسلاح الجو الملكي من أجل مساعدة المتواجدين داخل هذه الكنيسة والذين يقدر عددهم بنحو 600 غزاوي.
وتابعت أن المساعدات تتضمن مواد غذائية ومستلزمات الحياة الأساسية وتم إنزال المساعدات من خلال المظليات من أقرب نقطة متواجدة بجانب الكنيسة.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 80 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.
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