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مخاطر استخدام الألعاب الإلكترونية ندوة بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:06 ص
مخاطر استخدام الألعاب الإلكترونية ندوة بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس جانب من الندوة
كتب ـ محمود راغب

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نظم قطاع شئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، الندوة التثقيفية بعنوان "مخاطر استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي للإعلام الرقمي".
 
جاء ذلك انطلاقاً من الدور التوعوى بمخاطر استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية و ضرورة فهم تأثير الألعاب الإلكترونية على نمو الأطفال ومشاركتهم المجتمعية وتنمية مهاراتهم.
 
وتناولت الندوة مخاطر الألعاب الإلكترونية علي الأطفال والمراهقين وضرورة مراقبة أولياء الامور لأطفالهم و متابعتهم وتوعيتهم، ومخاطر استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية مما تسببه من مشاكل صحية أو مشاكل فى الدراسة وتجعلهم منفصلين اجتماعياً.
 
كما تناولت الندوة أضرار استخدام الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والتأثيرات الإيجابية والسلبية للألعاب الإلكترونية.
 
وأوصت بأهمية الرقابة الأسرية فى ضوء نظرية الوساطة الإعلامية الوالدية، والرقابة الذاتية باعتبارها ثمرة غرس المرجعية الدينية والأخلاقية فى أبنائنا ، والاهتمام بكل وسائل بناء الشخصية المعتدلة والمتوازنة والمتكاملة معرفياً ومهارياً.
 
 
 
 






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مخاطر الالعاب الاليكترونية

الالعاب الاليكترونية

مواقع التواصل الاجتماعى



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