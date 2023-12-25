اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:45 م
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محافظ الإسماعيلية يستقبل أسقفي بورسعيد والإسماعيلية للأقباط الأرثوذوكس.. صور

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:42 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل أسقفي بورسعيد والإسماعيلية للأقباط الأرثوذوكس.. صور جانب من اللقاء
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الاثنين، الأنبا تادرس أسقف بورسعيد للأقباط الأرثوذوكس، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية للأقباط الأرثوذوكسى، وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية بمناسبة العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد.
 
وخلال اللقاء، رحب "بشارة"، بالأساقفة والوفد المرافق لهم على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنيًا عامًا ميلاديًا جديدًا تنعم فيه مصر بالأمن والأمان، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
ومن جانبهم، وجَّه الأساقفة الشكر لمحافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، وما تشهده محافظة الإسماعيلية من عمل جاد تحت قيادته.
 
جاء ذلك في حضور القس إسحق داود، والقس تادرس دير الأمير تادرس والأنبا موسى، والقمص كيرلس إبراهيم كاهن كنيسة مارجرجس بالإسماعيلية.






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