محافظ أسيوط يفتتح المعرض المحلى لمسابقة العلوم والهندسة بمدرسة ناصر العسكرية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، المعرض المحلى لمسابقة العلوم والهندسة آيسف "ISEF" 2023"، الذى تنظمه مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالقاعة الكبرى بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بحى شرق بمشاركة 102 مشروع للمبتكرين من طلاب وطالبات مدارس المحافظة فى المرحلة الإعدادية والثانوية.

جاء ذلك بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعلاء خضراوى مدير ادارة الامن بمديرية التربية والتعليم ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وعماد محمود مدير التعليم الثانوى بالمديرية وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والدكتور احمد حسنين بحر مدير ادارة ابنوب التعليمية وأيمن أبو عقرب مدير ادارة الفتح التعليمية والدكتور عاطف لمعى مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة، وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق، وعمرى كامل مدير مدرسة ناصر الثانوية العسكرية وبعض مديرى الإدارات والمدارس بالمحافظة، ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم واعضاء لجنة التحكيم من أساتذة جامعتى أسيوط والازهر.

حيث بدأ المحافظ ونائب رئيس جامعة أسيوط، زيارتهما لمدرسة ناصر الثانوية بافتتاح معرض العلوم، والهندسة بالقاعة الكبرى بالمدرسة ثم تفقد اقسام المعرض، واستعرض الطلاب عدد من الابتكارات والمشروعات المشاركة فى المسابقة خلال فترة المعرض ثم استمع لشرح من وكيل وزارة التربية والتعليم، والقائمين على المسابقة عن مراحل المسابقة ومرحلة التصفيات لاختيار افضل المشروعات التى ستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية خلال مرحلتين، فضلا عن مرحلة التصفية التى تمت بكل إدارة تعليمية لاختيار وتأهيل عدد منها للمشاركة فى المعرض المحلى على مستوى المحافظة، كما التقى بعض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من أساتذة كليات "العلوم، والهندسة، التربية" بجامعات أسيوط والازهر وسفنكس ومديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عاطف لمعى رئيس اللجنة.

وأكد محافظ أسيوط، على ضرورة الاهتمام بالنشء والطلاب المبتكرين والنابغين وتوفير كافة الإمكانات لتطوير ابتكاراتهم واختراعاتهم وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى البحث العلمى ليكونوا أمل البلاد فى مستقبل أفضل مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير التعليم تنفيذاً لرؤية واستراتيجية الدولة 2030.

وأشاد محافظ أسيوط، بالمعرض المحلى للمسابقة والذى يؤهل الطلاب للمشاركة فى أكبر المسابقات الدولية نظراً لاهتمامها بتنمية مهارات الابتكار والإبداع من خلال مشروعات علمية للطلاب وتشجيع أبنائنا على تحصيل العلم والتفوق معرباً عن سعادته بالاختراعات والابتكارات والأفكار الجديدة التى عرضها الطلاب المشاركين فى المعرض مؤكداً على الاهتمام الذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعملية التعليمية والمسابقات المحلية والدولية التى تنمى روح الابتكار لدى الطلاب وتصقل خبراتهم ومهاراتهم، مشيراً إلى وجود الكثير من الطلاب والطالبات الذين يمتلكون أفكاراً وإبداعات متميزة، داعيا الطلاب إلى الجد والاجتهاد وتنمية مهاراتهم وابداعاتهم من خلال مشاركاتهم فى المسابقات المحلية والدولية، معلناً دعمه الكامل للطلاب الموهوبين فى كافة المجالات وتكريمه المتميزين منهم لحثهم على التميز والتفوق الدراسى.

بينما اشار الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إلى اهتمام جامعة اسيوط بمختلف مراكزها البحثية والعلمية بتنمية روح الابتكار لدى الطلاب بمختلف تخصصاتهم واتاحة الفرصة امامهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية وهذا ما وضح جليا من فوز طلاب الجامعة فى العديد من المسابقات الدولية وتمثيل جامعة اسيوط ومصر فى مختلف المسابقات والمنافسات.

وأوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن معرض العلوم والهندسة "ISEF" قد شارك فيه 102 مشروع لطلاب وطالبات مختلف مدارس المحافظة والذين يمثلون 11 ادارة تعليمية بالإضافة إلى مدارس "stem" وأحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وقد تمثلت المشاريع بابتكارات واختراعات وأفكار جديدة مبتكرة أو تطوير لأخرى فى العلوم التربوية والانسانية والعلمية والهندسية والبيئية وسيتم اختيار المشروعات الفائزة ليمثلوا محافظة أسيوط خلال المعرض الإقليمى على مستوى الجمهورية تمهيداً لتصعيد الفائزين منه لتمثيل مصر والمشاركة فى المعرض الدولى على مستوى العالم الذى سيقام فى الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على منح وبعثات دراسية خارجية مشيداً بالدور الذى يقوم به المدربين والمعلمين والمشرفين وأعضاء لجنة التحكيم فى هذه المسابقة.

وفى نهاية زيارة المحافظ لمدرسة ناصر، وتفقده لمعرض العلوم والتكنولوجيا التقى المحافظ الطلاب المشاركين فى المسابقة والمشرفين القائمين عليها وأعضاء لجنة التحكيم، موجها لهم الشكر على دورهم وتميزهم مرددا معهم النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقا لقيم الولاء والانتماء.