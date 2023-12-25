مجلس جامعة عين شمس يكرم القائم بأعمال عميد كلية الزراعة

كتب محمود راغب

كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور أحمد جلال، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، تقديرا لجهوده المتميزة خلال توليه عمادة كلية الزراعة لفترتين متتاليتين من عام 2017 حتى نوفمبر 2023 ، وتقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال العلوم الزراعية وجهوده الأكاديمية والإدارية والإشرافية المتعددة التى تولاها خلال مسيرته الجامعية والتى أدى فيها واجبه علي الوجه الأكمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعضو مجلس الجامعة، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الاسبق وعضو مجلس الجامعة.

وشغل الدكتور أحمد جلال منصب مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة من عام 2012 حتى عام 2017 ، كما عمل كنائبًا لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد عام 2012 ولمدة عامين، كذلك شغل منصب وكيل كلية الزراعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة عام 2016، ثم عميدا للكلية منذ عام 2017 ولفترتين متتاليتين تقديرا لجهوده في تطوير الكلية.

يذكر أن الدكتور أحمد جلال قد حصل جوائز متعددة في البحث والنشر الدولي، بالإضافة إلى إشرافه على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقيامه بإثراء المكتبة العلمية بـ 15 مؤلف علمي قيم كما شغل عضوية لجان علمية ومنصات تقييم تعكس تفانيه في تطوير القطاعات العلمية والتعليمية.

ونال جلال علي جوائز متعددة، بما يعكس تأثيره الكبير في المجتمع العلمي، حيث حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام 2007، جائزة عين شمس للبحوث الممتازة في مجال العلوم الزراعية 2003، جائزة جامعة عين شمس للنشر الدولي لأعوام 2013 ، 2014، 2017، 2019، 2020، 2022 إلى جانب جائزة أفضل بحث عام 2020.