اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات كويتية عراقية بشأن ملابسات اختفاء كويتي في محافظة الأنبار

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:08 م
مباحثات كويتية عراقية بشأن ملابسات اختفاء كويتي في محافظة الأنبار وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم
أ ش أ

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أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراقي فؤاد حسين لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الخارجية الكويتية -في بيان لها مساء اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية العراقي أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن الكويتي، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا وعلى أعلى المستويات تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء.

وذكرت الخارجية الكويتية أن وزير الخارجية أوضح بأن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى جمهورية العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته.

وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت اليوم، عن اختطاف مواطنين كويتيين في محافظة الأنبار وحرق سياراتهما وتم استهدافهم من قبل عصابات تنظيم /داعش/ الإرهابي في قاطع صلاح الدين غرب وادي الثرثار .

 







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