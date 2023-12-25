اليوم السابع
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لماذا يجب إجراء اختبار الحساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية؟

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 12:43 م
لماذا يجب إجراء اختبار الحساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية؟ المضادات الحيوية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن تعريف دقيق للحساسية من المضادات الحيوية، وقالت إنها عبارة عن تفاعل غير طبيعي لجهاز المناعة مع بعض أنواع المضادات الحيوية مثل (مجموعة البنسلين، التتراسيكلين، الماكروليدات، ومضادات أخرى).​​​
 
وقالت هيئة الدواء المصرية: تتراوح حدة الحساسية من المضادات الحيوية ما بين ظهور طفح جلدي في الجسم كله، مرورًا بالشعور بوخز في الجسم، وإسهال ومغص وغثيان وقيء مصاحب بأعراض في الصدر، وصولًا إلى الاختناق أحيانا، وتورم في اللسان؛ مما يقلل من دخول الهواء للجهاز التنفسي.
 
وتابعت هيئة الدواء: قد تصل الخطورة إلى توقف القلب وفقدان الوعي، لذلك تؤكد هيئة الدواء المصرية ضرورة إجراء اختبار الحساسية للمضادات الحيوية.​​​






هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الحساسية من المضادات الحيوية



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