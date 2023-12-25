اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:55 ص
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لأول مرة.. نصائح للمترجلين على الأقدام لتجنب حوادث الدهس والاصطدام

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:44 ص
لأول مرة.. نصائح للمترجلين على الأقدام لتجنب حوادث الدهس والاصطدام المرور، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت مجموعة من التعليمات للحد من تكرار حوادث المارة والمترجلين أثناء تعديه المحاور داخل المدن أو عبر الطرق السريعة وتوجد مجموعة الإجراءات للحد من الحوادث ومن أبرزها: 
 

-الالتزام بالسير أعلى الرصيف للحد من الحوادث 

-الانتباه إلى الإشارات المخصصة لعبور المشاة 

- الالتزام بقواعد السير طبقا لقانون المرور لمنع الحوادث 

- التزام المارة بكبارى المشاة أن وجدت أثناء عبور الطريق 

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء العبور.

- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء السير بالطريق.

- الالتزام بقواعد المرور أثناء التواجد أعلى الطرق.

- الانتباه جيدًا لمناطق العبور عند التقاطع فى حالة الدوران 

- توقع التغييرات المفاجئة فى الطريق والتركيز بشكل جيد 

- عبور المشاة فى الأماكن المضأة ليلا 

-التأكد من خلو الطريق من السيارات أثناء العبور 

-عدم عبور الطريق الإ فى الأماكن المخصصة للعبور خاصة فى الطرق السريعة والصحراوية

- منع العبور المفاجئ للطريق للحد من حوادث اصطدام السيارات أثناء تفادى المترجل أو إصابته أثناء السير

 







حوادث المشاة

حادث دهس مواطن

اصابة شخص اثناء عبوره الطريق

المترجلين

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