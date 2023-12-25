لأول مرة.. نصائح للمترجلين على الأقدام لتجنب حوادث الدهس والاصطدام

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت مجموعة من التعليمات للحد من تكرار حوادث المارة والمترجلين أثناء تعديه المحاور داخل المدن أو عبر الطرق السريعة وتوجد مجموعة الإجراءات للحد من الحوادث ومن أبرزها: