لأول مرة.. نصائح للمترجلين على الأقدام لتجنب حوادث الدهس والاصطدام

-الالتزام بالسير أعلى الرصيف للحد من الحوادث
-الانتباه إلى الإشارات المخصصة لعبور المشاة
- الالتزام بقواعد السير طبقا لقانون المرور لمنع الحوادث
- التزام المارة بكبارى المشاة أن وجدت أثناء عبور الطريق
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء العبور.
- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء السير بالطريق.
- الالتزام بقواعد المرور أثناء التواجد أعلى الطرق.
- الانتباه جيدًا لمناطق العبور عند التقاطع فى حالة الدوران
- توقع التغييرات المفاجئة فى الطريق والتركيز بشكل جيد
- عبور المشاة فى الأماكن المضأة ليلا
-التأكد من خلو الطريق من السيارات أثناء العبور
-عدم عبور الطريق الإ فى الأماكن المخصصة للعبور خاصة فى الطرق السريعة والصحراوية
- منع العبور المفاجئ للطريق للحد من حوادث اصطدام السيارات أثناء تفادى المترجل أو إصابته أثناء السير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة