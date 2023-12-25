اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 09:36 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه أموال - أرشيفية

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب ، شيك بدون رصيد ، مبانى ، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".
 
وكشفت التحقيقات أنه يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
 
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ "150 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 






الاموال العامة

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

عملية نصب



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