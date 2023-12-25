قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم جنين ودير عمار في رام الله

كتب عبد الوهاب الجندى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة ومخيم جنين. وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المدينة والمخيم من شارعي جنين- الناصرة، جنين- حيفا وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة مناطق.

وأضافت أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة والمخيم. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم دير عمار، غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعه.