ضبط 10 أطنان مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر بحملات تموينية فى الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 10 أطنان و200 كيلو منتجات غذائية وصناعية مجهولة المصدر خلال حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة فى العاشر من رمضان، فى إطار تكثيف الحملات على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها.

وتوجهت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبد القادر بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى بالعاشر والإدارة الصحية وشرطة المرافق للمرور على الاسواق ومتابعة الاسعار وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، كما تم التنسيق مع إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لتحرير محاضر ضد المخالفين وجاءت على النحو التالي: تحرير محضر رقم 14408 كمية قدرها 2000 كجم مجروش بلاستك مجهول المصدر.

و تحرير محضر رقم 14409 كمية قدرها 2200 كجم خامة بلاستيك مجهول المصدر.

ومحضر رقم 6333 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ على 200 شيكارة ملح ليمون مجهول مصدر وتم التحفظ على 5000 كجم وتم التحفظ على 40 كرتونه بداخلها مادة سليلوز غذائى مجهول المصدر 1000كجم على ذمة الفصل فى القضية وتحت تصرف النيابة العامة.