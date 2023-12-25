شعبة الخضراوات: انخفاض أسعار البصل الأبيض 50% للمستهلكين ليباع بـ20 جنيها

كتب إسلام سعيد

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، انخفاض أسعار البصل الأبيض 50 % في الأسواق للمستهلكين، حيث يباع سعر الكيلو حاليًا بين 18 إلى 20 جنيها في الأسواق مقابل مستويات 35 و40 جنيها مستهلك خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر البصل الأبيض في سوق الجملة يباع بين 9 إلى 14 جنيها مقابل مستويات وصلت إلى 25 جنيها مع توافر معروض من الإنتاج الجديد الذي ظهر في الأسواق مطلع الأسبوع الجاري.

وقال حاتم النجيب إن البصل الجديد "الأبيض" هو نتاج حصاد في محافظات شمال الصعيد وتحديدا الفيوم وبني سويف والتي ضخت إنتاج كبير ساهم في ضبط الأسعار وهبوط كبير في سوق الجملة والقطاعي متوقعاً مزيد من التراجع الأيام القادمة.

وبالنسبة للبصل التخزين "بصل الخزين" قال نائب رئيس شعبة الخضروات، إن إنتاج البصل في محافظات الدلتا سيظهر خلال شهر أبريل وهو محصول يسمح بالتخزين لمدد تصل إلى عام أما البصل الحالي في الأسواق هو للاستهلاك الحالي.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 349 لسنة 2023 بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تبدأ من الأحد 1 اكتوبر 2023.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أعلن أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من اليوم الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.