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سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي حقوق طنطا غدا

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 04:15 م
سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي حقوق طنطا غدا النيابة الإدارية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ عبد الله محمود

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تبدأ النيابة الإدارية، غداً الثلاثاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "طنطا" من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً. 

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

 https://www.facebook.com/100064681867256

/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u0

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

 

 







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