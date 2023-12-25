روسيا تعلن السيطرة على مدينة مارينكا شرقي أوكرانيا

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قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم /الاثنين/، إن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية شرقي أوكرانيا.

وأضاف شويجو - في تقرير قدمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - أن تحرير هذه المدينة أدى إلى نقل المدفعية الأوكرانية بشكل كبير بعيدًا عن دونيتسك ما يجعل من الممكن اليوم الدفاع بشكل أكثر فعالية عن المدينة من ضربات كييف.

حيث لفت شويجو إلى أنه "من المهم أننا نقلنا المدفعية بعيداً عن دونيتسك بشكل كبير إلى الغرب، وهذا يسمح لنا اليوم بحماية دونيتسك من الضربات بشكل أكثر فعالية"، مشيرًا إلى أن "تحرير مارينكا أدى أيضًا إلى تضييق القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني ومنح القوات الروسية مساحة أكبر للمناورة".

وأكد شويجو أن الجيش الأوكراني قام على مدى 9 سنوات ببناء معقل محصن كبير بممرات تحت الأرض على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب دونيتسك، حيث أشار إلى أنه "في الواقع، في كل شارع، تم إنشاء مواقع إطلاق نار طويلة المدى محصنة جيداً ونظام معقد من الأنفاق تحت الأرض محمي بشكل جيد من الضربات الجوية والمدفعية الميدانية. وبفضل العمل الحازم الذي قام به جنودنا العسكريون، تم الآن اختراق التحصينات".