رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات الملتقى التثقيفى لأئمة وواعظات سوهاج.. صور

شهد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج فعاليات الملتقى التثقيفى لأئمة وواعظات محافظة سوهاج، والذى تم تنظيمه فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الأوقاف والتعليم العالى ووفقًا لخطة وزارة الأوقاف لزيادة تثقيف الأئمة والواعظات، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أشرف القاضى أمين عام الجامعة، اللواء طارق حافظ مدير إدارة الأمن الجامعى، عدد من أعضاء هيئة التدريس وواعظى وواعظات المحافظة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم.

وفى بداية كلمته رحب رئيس الجامعة بالضيوف معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ووجود قيم وقامات دينية وعلمية من واعظى وواعظات سوهاج، مؤكدًا على أن وجود الأزهر الشريف وخريجيه فى مصر هو ما يعزز الخير فيها ويميزها عن غيرها من الدول الإسلامية ويقوى مكانتها بينهم، مضيفًا أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية والدينية فى الدولة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بربط الخطاب الدينى بقضايا المجتمع وتجديده وتسهيل وصوله لفئات المجتمع عامة والشباب بصفة خاصة، لتصحيح المفاهيم والقيم المغلوطة، لذا يجب على كل مؤسسة سواء كانت دينية، تعليمية أو مدنية الوصول لهذه الفئات وتبسيط مفاهيم الدين وأسسه السمحة وغرس القيم الإيجابية وتعزيز انتمائهم لدينهم ووطنهم لبناء الجمهورية الجديدة.

كما رحب الدكتور خالد عمران بضيوف الجامعة موجهًا شكره الخالص لرئيس الجامعة لرعايته لجميع الفعاليات والأنشطة فى مختلف قطاعات الجامعة وخارجها أيضًا، خاصة قطاع خدمة المجتمع من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم سلاسل الندوات وورش العمل فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، منها سلسلة ندوات صوتك مستقبلك إنزل شارك، التى كان لها اليد العليا فى إقبال منسوبى الجامعة على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الماضى، إلى جانب سلسلة لا للمخدرات، مشروع مودة وغيرها من المبادرات المتميزة، موضحًا أن دور الوعظ لا يقتصر على الجانب الدينى بل يشمل جميع جوانب الحياة.

وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد حسنى إلى أن ملتقى اليوم تأتى أهميته من منطلق أن الواعظ يجب أن تتضمن معارفه النواحى العلمية، الإجتماعية والثقافية، لذا وضعت وزارة الأوقاف برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، لضرورة وجود تواصل دائم ومستمر بين الواعظ ومجتمعه ليستطيع من خلاله الوصول للناس، لذا لابد من إلمامه بجميع قضايا المجتمع بل والعالم وما يحدث فيه، لذا لابد من تسليحهم بالمعرفة بالجوانب والمجالات الأخرى، ومن هنا تأتى المشاركة الفاعلة للجامعة من خلال التبادل الثقافى بين ممثلى العلم من منسوبى الجامعة وتزويدهم للوعاظ ببحور علمهم الواسعة.

ومن الجدير بالذكر أنه حاضر باللقاء كل من الدكتور حمدى حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية والدكتور علاء حسن جابر رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وتضمنت قضية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من المنظور الاجتماعى، ودور الدعاة والواعظات فى القضايا المجتمعية، ودورهم فى تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وتضمنت أيضًا أن العقيدة الإسلامية تحضنا على التعاون والتناصح وخاصة فى الأمور الإجتماعية، ودور الأئمة والواعظات فى النصح والإرشاد لكل طوائف المجتمع.

السلام الوطنى بجامعة سوهاج



الملتقى التثقيفي لأئمة وواعظات سوهاج



أئمة الأوقاف بجامعة سوهاج