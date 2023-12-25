دوري الأقزام.. أبطال الأقصر لكرة القدم يفوزون على الأهلى للملاحة 6/1 "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

حقق أبطال محافظة الأقصر لكرة القدم للأقزام من فريق نادي الإرادة والتحدي بالمحافظة، بداية مميزة فى الدورى المصرى للأقزام بالفوز بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد على فريق الأهلى للملاحة، وسط أجواء من البهجة والفرحة الكبيرة بالتميز فى أولى مباريات الدورى.

ومن جانبه كشف الدكتور حسام القاضي رئيس نادي الإرادة والتحدي لذوي الهمم بالأقصر، عن تفوق أبطال كرة القدم بالنادى فى إنطلاقة بطولة الدورى المصرى للأقزام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهو الفريق المكون حديثاً لينافس فى البطولات المختلفة داخل وخارج مصر، حيث حققوا فوز عريض بنصف دستة أهداف مقابل هدف واحد لفريق الأهلى للملاحة.

وكان قد نجح فريق أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة فى تحقيق إنجازات مميزة، حيث نجح لاعبو الفريق فى كرة الطائرة جلوس فى تحقيق إنجاز رياضي جديد يضاف لأبطال ذوى الهمم فى صعيد مصر، بالبقاء لموسم جديد فى الدورى الممتاز لكرة الطائرة جلوس للموسم الثانى على التوالى، حيث أن الفريق حقق مؤخراً بطولات جعلته يتأهل للعب في الدوري الممتاز بأقل الإمكانيات، حيث أكدوا للوزير على رغبتهم في تطوير واستكمال إنشاءات النادي، للعمل على التوسع في مزيد من ألعاب ذوي الإعاقة التي تصل إلى عشرات الألعاب، حيث أنه توجد لعبة خاصة بكل إعاقة، وهم يشاركون بلعبة واحدة هي كرة طائرة جلوس لقلة الإمكانيات وقلة الدعم، وحضر اللقاء كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وأعضاء مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي.



أبطال الأقصر لكرة القدم أقزام يفوزون على الأهلى للملاحة



فريق أبطال الأقصر لكرة القدم للأقزام