اليوم السابع
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فى ظل ارتفاع درجات الحرارة..

خطة وزارة الرى للتعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة بموسم الصيف المقبل

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:00 ص
خطة وزارة الرى للتعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة بموسم الصيف المقبل ترع - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل، وآليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تكليفات وزير الرى: 

 

‎1- إعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل إرتفاع درجات الحرارة.
2 ‎- تنفيذ خطة تطهيرات الترع قبل موسم أقصى الإحتياجات ، ومتابعة تطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
3‎- متابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ، ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل 2024.
4‎- عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة ، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات.
5‎- متابعة يوميه للمساحات المنزرعة بالمخالفة بإستخدام صور الأقمار الصناعية لإزالتها.
6‎- التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار بالمخالفة.
 
 






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