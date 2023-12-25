اليوم السابع
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حيلة ذكية.. شرطى يتنكر فى زى بابا نويل لاعتقال تجار المخدرات ببيرو.. فيديو

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 12:50 م
حيلة ذكية.. شرطى يتنكر فى زى بابا نويل لاعتقال تجار المخدرات ببيرو.. فيديو بابا نويل
فاطمة شوقى

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لجأ شرطى بيروفى لحيلة ذكية من أجل اعتقال اثنين من تجار المخدرات فى بيرو، وتنكر فى زى بابا نويل، وأعلنت السلطات أن التنكر كان عاملا أساسيا فى نجاح العملية.

وفى هوارال شمال ليما، نفذ ضابط شرطة يرتدى زى بابا نويل عملية ناجحة باعتقال اثنين من تجار المخدرات عشية عيد الميلاد، وتمثلت الإستراتيجية، التى تعتبر غير عادية ولكنها فعالة، فى التسلل إلى منزل تعمل فيه عصابة مخصصة للاتجار الصغير بالمواد غير المشروعة.

وأوضح العقيد والتر بالومينو، رئيس السرب الأخضر بالشرطة الوطنية، أن اختيار الزى لم يحقق غرض التمويه فحسب، بل أضاف أيضًا لمسة ساخرة للعملية.

وخلال المداهمة، قام العميل الذى كان يرتدى زى شخصية عيد الميلاد الشهيرة بتحطيم باب المكان بمطرقة ثقيلة، إيذانا ببدء التدخل. وقال الكولونيل بالومينو: "لقد أتى عيد الميلاد إلى حيوان الرنة الشرير"، مسلطًا الضوء على نجاح العملية فى سياق احتفالي.

وكان المجرمان المعتقلان، المعروفان باسم "The Grinch" و"Panetón"، بحوزتهما مئات العبوات الصغيرة التى تحتوى على الكوكايين والماريجوانا.

هذه الحادثة المفاجئة ليست المرة الأولى التى تستخدم فيها الشرطة البيروفية استراتيجيات من هذا النوع؛ وفى وقت سابق، فى عيد الهالوين، نفذت مجموعة تيرنا عملية مماثلة بملابس شخصيات مرعبة للقبض على تجار مخدرات.







بيرو

الشرطة البيروفية

تجارة المخدرات

اخبار العالم




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