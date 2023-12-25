حى الجمرك بالإسكندرية يعلن توفير منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية، توفير منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك.

وقامت مدير إدارة التنمية المحلية بمتابعة منافذ بيع السلع الأساسية بنطاق الحى، وذلك من خلال المتابعة والرصد الميدانى على المنافذ المتحركة والثابتة الخاصة ببيع السلع الأساسية المختلفة واللحوم والخضروات لجميع الجهات المعنية داخل نطاق الحى، وذلك لمتابعة مدى توافر المنتجات بمختلف أنواعها ورصد أسعار السلع وحركة السوق المحلي.

وتم المرور على المنافذ بميدان التحرير وميدان عرابى بالمنشية، وذلك فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى توافرها لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.