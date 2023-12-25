حساسية الأسنان في الشتاء.. 5 نصائح فعالة للحفاظ على صحة الفم

كتبت إيناس البنا

لا تؤثر برودة طقس الشتاء فقط على جلدنا، بل تتسلل أيضًا إلى الأسنان وتصيبها بالحساسية، حيث تعد حساسية الأسنان في فصل الشتاء من أكثر مشاكل صحة الفم شيوعًا التي يواجهها الكثير منا.

ووفقًا لموقع "healthsite"، فإن السبب الرئيسي للحساسية هو انكشاف طبقة من العاج الموجودة على الأسنان لعدة أسباب.

5 أسباب لألم أسنانك في الشتاء

التعرض للهواء البارد يمكن أن يسبب حساسية الأسنان، خاصة إذا كانت طبقة العاج مكشوفًا (النسيج الحساس الموجود أسفل المينا)، تمامًا مثل المواد الأخرى، تتوسع أسنانك وتنكمش مع تغير درجة الحرارة، هذه التغييرات يمكن أن تسبب الحساسية وعدم الراحة، لذا من الأفضل تغطية فمك أو استخدام واقي الفم في الطقس شديد البرودة ، ويعد استخدام معجون الأسنان المزيل للحساسية مثاليًا في مثل هذه الحالات.

جفاف الفم

غالبًا ما يؤدي الطقس البارد إلى الجفاف بشكل عام وقد يسبب أيضا جفاف بالفم، يساعد اللعاب على حماية الأسنان وتحييد الأحماض، لذا فأن نقص اللعاب يمكن أن يزيد من حساسية الأسنان، الحل لذلك هو البقاء رطبًا عن طريق شرب الماء بانتظام، فكر في استخدام العلكة أو أقراص الاستحلاب الخالية من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب

تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة

تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة يمكن أن يؤدي إلى حساسية الأسنان، لذا يجب تناول الأطعمة بأن تكون في درجة حرارة معتدلة، أيضا اشرب المشروبات الساخنة ببطء وتجنب الأطعمة شديدة البرودة أو الساخنة.

عادة الضغط على الأسنان

يمكن أن يزداد صرير الأسنان المرتبط بالتوتر خلال الأشهر الباردة، مما يؤدي إلى تآكل المينا وحساسيتها، تدرب على تقنيات تقليل التوتر، وفكر في استخدام واقي ليلي لحماية أسنانك أثناء النوم.

التغييرات في روتين العناية بالفم والنظام الغذائي أثناء العطلات

خلال فصل الشتاء، قد يغير الأشخاص روتين العناية بالفم، مما يؤدي إلى عدم كفاية تنظيف الأسنان بالفرشاة أو إهمال نظافة الفم، استمر في اتباع روتين ثابت للعناية بالفم، استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد و غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد.

6 نصائح للتعامل مع الأسنان الحساسة

1. لمنع تآكل المينا، استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وتجنب تنظيف الأسنان بقوة.

2. استخدم معجون أسنان مزيل للحساسية أو غسول الفم المصمم للأسنان الحساسة.

3. حدد مواعيد منتظمة لطب الأسنان لمعالجة أي مشاكل تتعلق بالأسنان على الفور.

4. احصل على علاجات الفلورايد لتقوية المينا ومنع تآكل الأسنان.

5. تجنب الأطعمة الحمضية والمشروبات الغازية التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا.

6. بعض الأدوية يمكن أن تسبب تآكل الأسنان وتآكل المينا.

للتأكد من السبب وراء حساسية أسنانك والحصول على خطة علاج وإدارة شخصية، يجب عليك طلب المشورة من أخصائي طب الأسنان.