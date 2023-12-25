جامعة قناة السويس من أفضل 25 جامعة فى التصنيف العربى للجامعات

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن اتحاد الجامعات العربية أطلق النسخة الأولى من التصنيف العربى للجامعات، والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمى العربية.

وأشار مندور إلى أن 208 جامعات عربية تقدمت للتصنيف هذا العام، أدرج منها فى التصنيف 115 جامعة، ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالى 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.

وأضاف أن إصدار هذا العام اشتمل على 28 جامعة مصرية، حققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب ال23 عربيا وال 11 مصريا.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن التصنيف العربى العالمى الجديد، يهدف إلى تحسين مُخرجات التعليم العالى والبحث العلمي؛ لتمكينها من قيادة التطور العربى والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات.

مضيفا أنه يهدف أيضا إلى أن يولد فى العالم العربى تصنيف دولى، بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربى، جنبًا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.

واضاف نائب رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد على عدة مؤشرات ومعايير، تُقّيم فيها المهام الشاملة للجامعة، ومن ضمنها جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس (مما يساعد على وضع برنامج عمل للإصلاح والتطوير)، والبحث العلمى، والإبداع والريادية والابتكار، (ليكون للتصنيف بُعد اقتصادى التطبيق، وليهدف لتشجيع البحث العلمى القائم على الإبداع والتنمية والابتكار فى الجامعات، وتشجيع تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليصل إلى اقتصاد المعرفة)، بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولى والمحلى فى المنطقة العربية وخدمة المجتمع.

ومن الشروط الأساسية التى استوفتها الجامعات المدرجة فى التصنيف أن تكون جامعات تعليمية وبحثية.

و أشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولى بالجامعة إلى أن التصنيف يجمع أربعة مؤشرات أداء رئيسية للتقييم، لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي:

مؤشر الأداء الرئيس "التعليم والتعلم" بنسبة (30%)، مؤشر الأداء الرئيس "البحث العلمي" بنسبة (30 %)، مؤشر الأداء الرئيس "الإبداع والريادية والابتكار" بنسبة (20 %)، مؤشر الأداء الرئيس "التعاون الدولى والمحلى وخدمة المجتمع" بنسبة (20%).

وصرحت الدكتورة إلهام على الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولى أن جامعة قناة السويس قد حققت الترتيب 17 عربيا و7 مصريا فى مؤشر التعليم والتعلم، وفى مؤشر التعاون الدولى والمحلى وخدمة المجتمع- حققت جامعة قناة السويس الترتيب 19 عربيا و8 مصريا.