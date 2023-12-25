جامعة القاهرة التكنولوجية توقع 14 برتوكولا للتعاون مع المؤسسات الصناعية خلال 2023

محمد صبحى

أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمسار التعليم التكنولوجى ، واتضح ذلك على طبيعة الدراسة بكليات الجامعات التكنولوجية، إذ نجحت الجامعات فى تنظيم عشرات الزيارات العلمية والميدانية والتدريبات العلمية للطلاب فى المصانع والشركات بما يضمن تأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل .

ووقعت جامعة القاهرة التكنولوجية الجامعة وقعت 14 بروتوكولًا للتعاون المُشترك خلال عام 2023 مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، كما استلمت أرضًا لاستخدامها كامتداد للجامعة على مساحة 5 فدان، كما أطلقت الجامعة حملتين للتبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وعقدت الجامعة دورة تدريبية للمهارات القيادية لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة الـ ICPC إحدى أكبر وأشهر المسابقات على مستوى العالم في مجال البرمجة، ودورة الصداقة الرياضية للجامعات والمعاهد، ومهرجان إبداع لطلاب الجامعات (الموسم الثاني عشر) في المجالات الثقافية والعلمية والفنية، كما عقدت الجامعة العديد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية للطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية حيث استقبلت الجامعة وفود من (جامعة هولندا، الاتحاد الإفريقي للتعليم الفني، جامعة استراثكلايد الاسكتلندية، المجلس الثقافي البريطاني، جامعة لينكولن البريطانية، جامعة وجامعة تيانجين الصينية، ووفد من جايكا)، كما حصلت طالبتان من برنامج الأطراف الصناعية والاجهزة التقويمة بالجامعة على بعثة دراسية لجامعة استراثكلايد للحصول على درجتي الليسانس والماجستير، تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجامعتين.