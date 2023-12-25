اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:44 م
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توزيع 140 طن سكر بمراكز محافظة القليوبية بسعر 27 جنيها للكيلو

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:06 م
توزيع 140 طن سكر بمراكز محافظة القليوبية بسعر 27 جنيها للكيلو جانب من عمليات توزيع السكر
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين، بسعر 27 جنيها للكيلو، لتخفيف العبء عن المواطنين، وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء فى تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.
 
وأوضحت مديرية تموين القليوبية، فى بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 70 طنا بالقناطر الخيرية، وتوزيع 24.5 طنا بطوخ، وكمية قدرها 35 طنا بحى شرق شبرا الخيمة، وكمية قدرها 5.5 طنا بقها، وكمية قدرها 3 أطنان بقليوب، وكمية قدرها طن و160 كيلو، ليكون إجمالي الكميات الموزعة اليوم بمحافظة القليوبية 139 طنا و160 كيلو سكر.
 
وتابعت مديرية التموين بالقليوبية، أن المبادرة تأتى تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن، مشيرة إلى استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية ومتابعتها على أرض الواقع من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين وكذلك متابعة الأسعار للسلع المعلن عنها ضمن المبادرة والتى تتضمن تخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.






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