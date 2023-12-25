تقديم خدمات طبية لـ2164 مواطنا بقافلة مجانية بقرية صندلا فى كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية فى قرية صندلا بمركز كفر الشيخ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد شقوير، ووكيل المديرية، الدكتور محمد أبو السعد.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، بـ12 عيادة متخصصة، تضم 11 تخصصا طبيا مختلفا، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، ورمد، ومسالك، وتنظيم الأسرة، وصدر، وأسنان، وقد استفاد من خدمات العيادات 2174 مواطنا خلال اليومين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، تم إجراء 190 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 70 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحى لـ1036 مواطنا.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، وفى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى لـ78 مواطنا خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضى، وتم تحويل عدد 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.



إجراء الكشف الطبي على طفل



تقديم خدمات طبية بقافلة حياة كريمة



تقديم خدمات طبية لسيدة بقافلة حياة كريمة